俄被指炸赫爾松等地 釀至少21死48傷
【本報綜合報道】烏克蘭總統澤連斯基周三表示，俄軍當日轟炸烏克蘭南部赫爾松市及附近地區，包括大賣場、火車站、加油站、住宅，造成至少21人死亡，48人受傷，全部死傷者都是平民。此外，烏克蘭首都基輔、東南部扎波羅熱和黑海港口城市敖德薩等，周四凌晨傳出爆炸聲。
烏方官員指，俄軍於周三早上襲擊赫爾松市內一個大賣場，當時有民眾在購物，爆炸波及附近一個火車站，造成12人死亡。大賣場入口嚴重損毀，地方滿布鮮血和瓦礫，死者都是大賣場的顧客或工人。赫爾松市外亦有村莊遇襲，4人死亡，包括3名正在維修電力網的工程師。在基輔，政府指防空系統成功攔截所有俄軍導彈和無人機，暫時未有住宅或基建損毀，亦未有造成傷亡。
俄羅斯周三指控烏克蘭派出兩架無人機襲擊克里姆林宮並試圖殺害俄總統普京後，美國國務院發出警示，指出烏克蘭的安全局勢可能急速惡化，烏克蘭全境的導彈威脅上升，呼籲當地的美國公民切勿無視空襲警報，應找地方避難。
俄僱傭兵指烏開始反攻
俄羅斯僱傭兵公司瓦格納集團始創人普里高津周三表示，烏克蘭部隊已開始在烏克蘭東部戰略重鎮巴赫木特的反攻，恐怕會擊潰當地裝備不足的瓦格納士兵，並指俄羅斯國防部拒絕瓦格納集團的所有要求，拒絕分發彈藥。
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