俄被指炸赫爾松等地 釀至少21死48傷

烏方官員指，俄軍於周三早上襲擊赫爾松市內一個大賣場，當時有民眾在購物，爆炸波及附近一個火車站，造成12人死亡。大賣場入口嚴重損毀，地方滿布鮮血和瓦礫，死者都是大賣場的顧客或工人。赫爾松市外亦有村莊遇襲，4人死亡，包括3名正在維修電力網的工程師。在基輔，政府指防空系統成功攔截所有俄軍導彈和無人機，暫時未有住宅或基建損毀，亦未有造成傷亡。