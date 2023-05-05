施襲矛頭指基輔 或俄反對派「警告信」

【本報綜合報道】俄羅斯指控烏克蘭出動無人機攻擊克里姆林宮不遂。美媒周三引述專家指出，片段顯示克宮某座建築物屋頂似乎有兩個人，認為無人機突破莫斯科多重防空系統並不尋常。他們認為事件有3個可能，即烏克蘭發出警告、俄羅斯偽旗行動或俄羅斯反對派所為。

北約無人機和戰爭問題顧問羅傑斯（James Rogers）認為，一種可能解釋是烏克蘭施襲，以證明有能力縱深精準打擊世上最安全和堅固的目標之一。美國海軍分析中心俄羅斯無人機專家本德特（Samuel Bendett）說，施襲無人機型號可能是中國製雲輪5（Mugin-5）或烏克蘭PD1。

亦可能是偽旗行動 羅傑斯和本德特也同意，無人機型號可能是烏克蘭UJ22，它的航程能到達莫斯科，可慢速低飛避開雷達探測。惟羅傑斯指出，爆炸痕迹顯示UJ22載荷似乎相當小，無法炸毀堅固建築物。倫敦國王學院軍事倫理研究員米隆（Marina Miron）相信，行動更像是烏克蘭發出警告信號，以反映克里姆林宮很脆弱，暗示下次可能使用爆炸威力更強武器，或者出動無人機群。

羅傑斯提出第二種假設，是克里姆林宮精心策劃襲擊，為暗殺烏克蘭總統澤連斯基提供理由，因為烏克蘭試圖暗殺俄羅斯總統普京，將開啟戰爭新常態。米隆同意假設，認為另一潛在動機是強化俄羅斯國內輿論，向民眾解釋有必要持續戰爭。第三種假設認為，襲擊可能是俄羅斯異見團體策動，但羅傑斯承認有些異想天開，因為目前沒有迹象顯示反對派有能力使用無人機施襲。