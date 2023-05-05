俄高官揚言 消滅澤連斯基

突然爆炸

克宮險炸 疑涉烏無人機 俄羅斯周三稱粉碎烏克蘭派無人機襲擊克里姆林宮、企圖刺殺總統普京的陰謀後，翌日斥美國指使烏國向俄方施襲。俄羅斯聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫倡議，要「消滅」烏克蘭總統澤連斯基；烏克蘭否認指控，質疑事件是俄方預先策劃，並以此為開啟新階段戰爭的理由。

克宮認為襲擊是「有計劃的恐怖行動」，揚言對此保留「報復權利」。梅德韋傑夫周三在社交網站發文稱：「在今天的恐襲後，除了消滅澤連斯基和他的黨羽外，已別無選擇。」他續稱：「（澤連斯基）不需要簽署無條件投降書；眾所周知，希特拉也沒有簽署，總會有一些替代品。」

克宮指控美方指使烏出手 俄羅斯國家杜馬主席沃洛金也指控澤連斯基下令施襲，稱俄烏雙方不存在談判，呼籲使用任何必要武器毀滅基輔政權。國家杜馬議員米羅諾夫（Sergei Mironov）認為，應向烏宣戰，揚言消滅烏克蘭政府。有俄國電視節目主持人及戰爭記者主張，應擊落澤連斯基的專機或以導彈炸毀其官邸。

克宮發言人佩斯科夫周四指控，美國指使烏克蘭以無人機施襲。他指烏克蘭和美國試圖竭力否認的行徑很可笑，認為美國作出決定後交由烏克蘭執行。他強調，下周二的衞國戰爭勝利紀念日閱兵會如常舉行，普京會一如以往發表演講。

俄外交部指，華盛頓、倫敦和北約應為基輔政權的所有行為負責；俄駐美國大使安東諾夫亦批評，美國包庇烏克蘭，指美方的反應令人震驚，是無恥和荒謬；聯邦偵查委員會已就事件立案進行刑事調查。

澤連斯基籲審普京戰爭罪 周三抵達芬蘭首都赫爾辛基出席北歐峰會的澤連斯基否認有關指控，他在記者會上表示：「我們沒有襲擊普京……我們在自己的領土上戰鬥，我們在保衞我們的村莊和城市。」他又補充說，烏克蘭沒有足夠武器，去襲擊普京或莫斯科。

澤連斯基翌日轉往荷蘭，訪問位於海牙的國際刑事法院。他指必須要令發動入侵烏克蘭的普京受到法律制裁。鑑於國際刑事法院對侵略罪行沒有司法管轄權，澤連斯基呼籲設立獨立於國際刑事法院的戰爭罪行法庭審判普京。

烏克蘭總統顧問波多利亞克指摘，俄羅斯顯然以克宮遇襲，為開啟新階段戰爭的理由，並安撫好戰愛國者。有美媒指在克宮遭無人機襲擊後，烏克蘭南方作戰司令部昨日發布照片，稱俄軍派出無人機襲擊敖德薩，其中有被擊落的無人機尾翼上寫有「為了克宮」、「為了莫斯科」字樣。

美國國務卿布林肯稱，美方並不知道烏方會襲擊克里姆林宮，又表示注意到有關報道，但他對來自克里姆林宮任何的消息抱懷疑態度。在北京，中國外交部發言人毛寧昨日呼籲各方應避免採取任何可能使局勢進一步升級的行動。關於中方將派中國政府歐亞事務特別代表赴烏克蘭等國訪問，毛寧稱會適時發布消息。中方將繼續與國際社會，一同為政治解決烏克蘭危機發揮建設性作用。本報綜合報道

飛向克宮 普京 冒出火光 沃洛金 梅德韋傑夫 澤連斯基（前左二）日前出訪芬蘭。