澳洲男生誤服鼠藥 台毒品組調查

【本報綜合報道】澳洲24歲大學生肖里（Alex Shorey）在台灣交流期間疑誤服老鼠藥而命危，家人眾籌並於周三清晨安排醫療專機送他回國治療，專機同日下午抵達澳洲。他最初聲稱或吃街頭小食而誤服老鼠藥，惟其家人周四透露台灣警方排除「意外污染」的可能，正循其他方向調查。台北地檢署則指，已主動把案件分為「他字案」，由毒品專組檢察官調查，仍在釐清肖里接觸的老鼠藥是否與毒品有關。

應無關街頭小吃 台北地檢署表示，考慮到媒體於上月29日報道的相關資訊，以及有民眾投稿質疑肖里使用特殊成分的新興毒品，因此主動剪報分案，目前分他字案，周三已請台北市刑警大隊協助通知肖里父親史蒂夫（Steve Shorey）到案說明，訊後請回。「他字案」是指對於「是否有特定人涉嫌犯罪這件事情」還不清楚，而實際上可能會依據個案情形以「被告」或者「關係人」傳喚特定人到案。

台媒指，史蒂夫向檢察官表示，老鼠藥是肖里向家人提及，並不清楚他為何會吃到老鼠藥，應與肖里貼文指述的台灣小吃無關。