五一出行 網購車票超疫前

【本報綜合報道】內地五一假期於周三結束，據文化和旅遊部當日公布的數據顯示，內地今年假期國內旅遊出遊合計2.74億人次，同比增長逾70%；實現旅遊收入逾1,480億元人民幣（約1,684億港元），同比增128%；兩者均超越2019年同期水平。假期出遊亦帶旺消費市場，全國重點零售和餐飲企業銷售額同比增長18.9%。

小眾旅遊受歡迎 綜合各旅遊、酒店及機票預訂平台數據顯示，今年五一假期國內熱門城市酒店預訂量超越疫情前1.9倍，熱門城市機票預訂量超疫情前五成。網上購買火車票人數創歷史新高，其中從重慶、成都、天津、北京、廣州出發的旅客居多。最熱門國內旅遊目的地順序為北京、上海、杭州、成都、廣州、西安、重慶、深圳、武漢、南京，而最熱門景點計有上海迪士尼度假區、北京環球度假區、杭州西湖、廣州長隆旅遊度假區、珠海長隆國際海洋度假區、橫店影視城、普陀山風景區等。國內景區門票票量同比增長9倍，較2019年同期增長超兩倍。

除熱門旅遊城市，今年一些小眾旅遊目的地也大受歡迎，例如德宏、淄博、甘南、伊犁、喀什、淮安、鹽城、自貢、威海、日照、揭陽等城市酒店預訂量比2019年增長10倍以上，其中以燒烤熱潮爆紅的淄博更增長20倍。據商務部周三公布五一假期間各地重點零售和餐飲企業銷售大數據監測，石油製品、汽車銷售額同比分別增長24.4%和20.9%；金銀珠寶、服裝、化妝品、煙酒同比各增22.8%、18.4%、16.5%和15.1%；通訊器材同比升20.1%；家電同比增長13.9%；內地示範步行街客流量、營業額同比分別增長121.4%和87.6%；重點餐飲企業銷售額同比增長57.9%。