發死人財斂2655萬貪款 公墓出納員囚13年半

南京棲霞區紀委監委2021年底接到舉報，指南京白龍山思親陵永久華僑公墓工作人員向死者親屬索要利是。經查發現，該公墓出納員楊萍個人帳戶有大額存款，曾購買千萬元以上的理財產品，其家人購置多套住房，資金往來情況與其個人及家庭收入嚴重不符。辦案人員又發現，有墓穴實際已售卻未登記入帳。楊萍供認，因很多購墓人不需正規發票，只要墓葬證和收據，而收錢、發證都是她負責，故把收到的錢據為己有。