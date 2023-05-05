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浙江政協副主席 涉違紀受查
內媒昨日報道，浙江省政協黨組成員、副主席朱從玖涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。現年58歲的朱從玖為中國人民銀行研究生部貨幣銀行學專業研究生，經濟學碩士，2012年5月任浙江省副省長，去年7月辭去浙江省副省長職務，後任浙江省政協副主席，直至今年受查。（綜合報道）
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