秦剛訪緬甸 促嚴打網騙案

【本報綜合報道】中國國務委員兼外長秦剛周二起到緬甸訪問，是自2021年緬甸軍事政變以來，首次有中方高級官員到訪當地。秦剛在訪問期間，要求緬方嚴厲打擊網絡詐騙犯罪。中國外交部周三另宣布，秦剛將於周五至周六首次訪問巴基斯坦，期間除舉行第4次中巴外長戰略對話，也將舉行中阿（富汗）巴三方外長對話。

中國外交部周三發新聞稿稱，秦剛指出，緬甸邊境地區長期盤據電訊網絡詐騙團夥，嚴重侵害中國公民利益。對此，中國政府高度重視，決心嚴厲打擊。中方要求緬方採取切實措施，協調各部門繼續推進中緬泰聯合打擊行動，並及時解救被困中方人員。緬方則表示，願同中方加強執法安全部門合作，嚴厲打擊邊境地區網絡詐騙等違法活動，維護邊境秩序。

將出席中阿巴外長對話 本月中，秦剛在烏茲別克斯坦撒馬爾罕出席阿富汗鄰國外長會議。對相隔不足一個月，秦剛再出席第5次中阿巴三方外長對話，中國外交部發言人周三指出，阿富汗人民仍面臨嚴峻挑戰，需要外界更多支持和幫助。中方期待通過此次中阿巴三方外長對話，與阿巴兩國就阿局勢及三方合作等交換意見，擴大三國共識，鞏固三方互信，促進地區和平穩定和發展繁榮。