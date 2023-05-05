台美貿易協議 戴琪稱盡快公布

【本報綜合報道】台媒昨日報道，台美21世紀貿易倡議第一階段協議，已進入最後文本確認階段。美國貿易代表戴琪周三在選擇美國投資峰會上表示，台灣及肯尼亞是重要區域內充滿活力的合作夥伴，和美國共享價值，美國方面希望能盡快公布談判的最新進度。

台積電稱評估德國設廠計劃 戴琪表示，美國與印太地區正在協商一種全新貿易倡議，為各種規模的企業帶來有意義的成果。拜登政府主導的印太經濟框架（IPEF）與傳統貿易協議不同，有完整的供應鏈支柱，提高關鍵部門和產品的彈性與投資。她指除了IPEF，美國與日本就關鍵礦產達成協議，並與歐盟深化跨大西洋貿易與投資關係。

台灣行政院經貿辦總談判代表、政委鄧振中周一率企業團訪美，參加選擇美國投資峰會。他周二偕台駐美代表蕭美琴到美國貿易代表辦公室，與美國副貿易代表比安基（Sarah Bianchi）會晤，討論台美21世紀貿易倡議進度以及下一步將展開協商的項目。

另外，美媒周三引述消息報道，台灣晶片代工大廠台積電正與合作夥伴討論合資多達100億歐元（約870億港元），在德國薩克森州建設晶圓廠。台積電回應指，目前尚在評估歐洲建廠計劃。