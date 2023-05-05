官方隱瞞議員受華威脅 杜魯多下令須匯報

杜魯多

【本報綜合報道】加拿大情報部門於2021年決定隱瞞有關中國威脅一名加拿大議員及其家人的情報，認為未至於需要匯報，加拿大總理杜魯多周三要求情報部門今後必須立即匯報同類威脅。在北京，中國外交部發言人毛寧反駁指，中方一貫反對任何國家干涉別國內政，中方從來沒有干涉、也沒有任何興趣干涉加拿大的內政；中國駐多倫多總領事館指上述說法毫無事實依據，強烈不滿和堅決反對。

加拿大媒體引述加拿大安全情報局（CSIS）報告指，中國政府曾收集加拿大在野保守黨議員莊文浩可能身在中國的親屬資料。加媒認為中國可能想把莊文浩作為例子，阻嚇其他加拿大人不要採取反華立場。莊文浩後來表示，從媒體才得知他在香港的家人受到威脅，抨擊杜魯多政府的不作為。

華領館批評媒體政客炒作 杜魯多周三表示從報道了解到威脅事件後，向CSIS查問後發現是當局決定隱瞞情報。他指示，今後當有針對議員和家庭的威脅情報，需要提高關注度。莊文浩是華裔和荷裔加拿大人，父親來自香港。莊文浩2021年在加拿大國會動議，認定中國政府對維吾爾族種族滅絕，動議獲國會通過，北京其後宣布制裁莊文浩。

中國駐多倫多總領館周四發聲明指摘，個別加拿大媒體和政客別有用心進行炒作，誣稱總領館領事官員參與脅迫加拿大眾議員及其親屬，純屬無稽之談。總領館各級領事官員從未從事任何與身份不符的活動。加方個別媒體和政客散布虛假訊息，總領館敦促有關媒體和政客尊重事實，立即停止造謠抹黑。