美加強牽制 擬推中國競爭法案2.0

【本報綜合報道】美國參議院民主黨領袖舒默與該黨委員會領袖周三宣布，計劃推出「中國競爭法案2.0」，加強美國在科技、安全和台灣問題方面對抗中國大陸的能力，希望在未來數月內推出。

民主黨尋方案抗一帶一路 舒默在記者會上表示，「中國競爭法案2.0」將擴展去年通過的晶片法，這天宣布此新倡議，作為動能基礎制訂新的重要跨黨派法案。他指出，參議院共和黨人贊同法案中的部分構想，希望此法案可獲兩黨支持，因為需要掌控眾議院的共和黨人支持才能立法。

參議院共和黨黨鞭圖恩（John Thune）則表示，上述涉華倡議要在國會通過有困難，因為共和黨關注預算、債務及去年法案的規模，恐令國內通脹惡化，赤字爆煲。另外，民主黨今年的法案亦會尋求資助國內投資及關鍵技術領域，對抗中國的一帶一路倡議及其國際影響力。

至於美國半導體協會日前表示，半導體業不能失去中國的龐大市場。中國外交部發言人毛寧周四在北京記者會上強調，中國是世界最大的半導體市場，強推對華脫鈎斷鏈，人為干擾市場行為不符合任何一方的利益。她又指，美國為維護自身霸權，泛化國家安全概念，濫用出口管制措施，限制對華出口，美方打壓遏制的不僅是中國，而是要剝奪廣大發展中國家科技進步和正常發展的權利，破壞全球產供鏈穩定，不利於世界經濟發展，最終也將反噬自身。