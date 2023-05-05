購美F16V戰機 台證實延誤

強調2026年全數交付 促先供應零部件 台灣國防部長邱國正昨日承認，美國未能兌現承諾於本年交付首批兩架F16V戰機，首架戰機出貨時間修訂為明年第三季，但強調全數66架戰機仍可按原計劃在2026年底完成交付。至於140架由F16A/B升級而成的F16V，將如期於年底全數交機。

邱國正赴立法院外交及國防委員會匯報及接受質詢，他指近期接獲美方通知，新冠疫情影響供應商交貨。他將要求美方作出補償，包括優先提供戰機零部件，讓台灣空軍提升戰機妥善率。他稱一切都在掌握之內，將透過外交部、美國在台協會及國防部駐美代表團等不同渠道，促請美方盡量不延誤交機。對於戰機生產商洛歇馬丁公司延遲交機，會否有違約金。邱國正則指軍購案是台灣與美國政府之間的契約，只有信譽與責任問題，沒有罰則。

生產延誤 洛歇馬丁撤換兩主管 國防部戰略規劃司司長李世強表示，台灣的訂單絕對是最優先。洛歇馬丁上周向美國國防部國防安全合作局報告F16V生產延誤，洛歇馬丁事後撤換兩名專案主管，改由副總裁負責，每個月向美國空軍部長肯德爾匯報。空軍參謀長曹進平透露，台方兩名駐洛歇馬丁廠房的人員已經撤換。

陸無人機繞台 應對機種後年交付 此外，解放軍TB001無人機近日繞台飛行，邱國正指美國協助台灣採購4架MQ9B無人機，將於2025年全數交付。解放軍山東號航空母艦日前在台灣東部外海演練，艦載機更進入台灣防空識別區。邱國正指一旦開戰，台灣沒有前方及後方之分，戰力保存未來只會更重要，漢光演習會作出調整。他重申「處處戰場，時時訓練」，會把訓練地點移師至城鎮及戶外。本報綜合報道

邱國正 解放軍TB001無人機近日繞台飛行。 台灣將購買MQ9B無人機。