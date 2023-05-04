霸權無力主宰 世界重翻歷史

解決當前國際的政治紛爭，方法不是依靠武力。因為阿富汗的例子可見，美國與西方單憑優勢武力和財力，也戰勝不了從農村出來的塔利班。武力脅迫，只會造成長期的破壞。即使破壞在他國，破壞的過程也消耗大國的資源能力。

如美國佔領伊拉克，20年仍然控制不了，且在當地勢力日益收縮，早晚會被伊拉克及中東的阿拉伯與伊斯蘭民族趕走，一如今天法國軍隊在西非被驅逐。美國可以進一步侵略伊朗，掃平中東與伊朗有關的反美勢力嗎？伊拉克的例子，使美國不敢攻擊伊朗。反而讓伊朗可以借助反帝國主義的宗教與民族主義，逐步地把英國、法國及美國在中東上百年造就的殘局打破。英法美三國的外來勢力，從開始便是民眾的敵人，即使船堅炮利，它們也不可能摧毀民眾的意願、地區與民族復興的意願。

殖民主義 作惡多端 美國及西方不能用武力壓服其他國家，其他國家便可擺脫西方百年強加的政治桎梏，從與西方抗衡中重新發現歷史，和在歷史裏這些國家與人民可認同合作的基礎。美國及西方從殖民主義發展成金融化帝國主義，已一改以往的嘴臉，不再吹噓殖民主義，而是用各種理論來粉飾它們殖民主義的暴行，或甚至扭曲歷史，掩埋歷史的真相。當美國及西方武力失效，正標誌着它們整體霸權能力下降，其他國家反叛，也不可能只是借助武力促使國家獨立。而必然引伸出來對殖民主義時代它們國家受害的歷史重新發掘，重新認識。國際社會正因此掀起認識殖民主義的熱潮，非洲、南美以及中東正否定西方殖民主義，美國及西方的媒體勢力沒法將之阻擋。

美國及西方現時的國際秩序，始自19世紀殖民主義在世界各地的侵吞和霸佔。無論是在亞洲、非洲、大洋洲，以至美洲和歐洲到處都存在着殖民主義的烙印。美國及西方的霸權再壓不住各國的反抗，各國便必然要推翻這個殖民主義的秩序。現在應該是大翻盤的時候。因此不僅是政治與軍事的反抗，意識形態的反叛，更且是回歸歷史真相，把美國及西方的殖民主義罪行一一揭露，平反被殖民國家所受的損傷和不公待遇。

因此，現時國際的趨勢是美國及西方的霸權衰落，平反歷史，重塑國際關係，排除殖民主義的殘餘和遺害。新的世界正在開始！

研究所所長 陳文鴻