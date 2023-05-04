兩岸國際

哈爾濱夜空現UFO
內地民眾周二晚拍到黑龍江省哈爾濱市夜空有不明飛行物（UFO）掠過，數個光點速度飛快地向同一方向劃過，引起網友熱議。影片發布者表示，起初以為是飛機或流星，但隨後否定了有關猜測，有推測相信是航天器或衞星解體再入地球大氣層後劇烈燃燒，產生類似不明飛行物的現象。
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