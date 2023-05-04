英漢來華教書11年 學生質素成動力

【本報綜合報道】英國一名曾在多個國家任教的男子，早前因機緣巧合來到中國，其後在中國居住了11年之久，目前擔任東北師範大學附屬中學國際課程中心的學術校長，同時也是生物老師。內媒周二報道，他在教學過程中遇到了數百名勤奮、機智的學生並向他們學習，這是自己留在中國的最大動力。

作為校長，漢弗萊斯帶領教學團隊把國際教學理念和教學方法與中國教育實際相結合，幫助許多孩子成功進入世界名校交流或深造。因他的上課風格幽默有趣，也讓學生各抒己見，不少學生都喜歡上他的課。他稱，在課堂上老師只是引導者、啟發者，教學中要把課堂還給學生們，給學生更多思考時間、提問機會，自己去尋找答案，在這個過程中使他們獲得提問、思考、解決問題的能力。

指華學生比其他國家勤奮 在教學過程中，漢弗萊斯見證了不少中國青少年的成長。他認為，與他教過的不同國家學生相比，中國的孩子是最勤奮，他們非常愛國、很樂觀，且以中國人的身份而自豪，同時也對走出去看世界充滿熱情。