擊敗數百競爭對手 澳青年圓音樂劇夢

阿德萊德大學音樂戲劇今年僅錄取24人，18歲的赫嫩（Joey Haenen）是其中一人。他表示，面試過程十分嚴格，申請人需唱出兩首歌及兩段情感對比鮮明的獨白，並根據考核現場提供的歌曲即興編舞。他坦言跳舞曾是弱點，幸虧自幼攢下不少音樂劇表演經驗，故令他有自信能發揮良好。阿德萊德大學音樂劇院負責人圖爾巴伊（George Torbay）表示，數年前在赫嫩就讀學校舉辦的研討會認識對方後，便十分欣賞對方，並希望他未來能報讀該校。