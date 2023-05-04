英男擲子彈入白金漢宮

查理斯日內加冕 暴露保安漏洞 英王查理斯三世將於周六加冕之際，當地一名男子周二把一些懷疑霰彈槍子彈拋過大閘擲進白金漢宮範圍，警方以涉嫌藏有攻擊性武器把他拘捕，並在他身上找到一個可疑的袋子，隨後將袋引爆、事件中無人受傷。警方指涉案男子疑有精神問題，相信不涉及恐怖主義。

事發於當地周二晚上7時許，涉案男子走近白金漢宮大閘並將懷疑霰彈槍彈匣投擲入內。警員隨即上前將他拘捕並鎖上手銬，過程沒有人開槍，沒有警員或公眾受傷。警方在男子身上搜出一把刀和一個可疑的手提袋，同時拉起封鎖線，在現場引爆可疑手提袋。

二千人出席 包括百名元首 有目擊者稱約三十多歲的疑犯過去數晚都在白金漢宮之外逗留，並且大叫︰「我要殺死英王。」事發時在現場有不少王室支持者，部分人坦言對事件感到震驚，「事件讓我擔憂，因為這是一個特別的加冕典禮，我認為加冕典禮不應繼續舉行」。

英國王室指，當時查理斯三世和王后卡米拉不在白金漢宮內，當晚的加冕典禮綵排亦如常舉行。根據白金漢宮周二稍早發布的行程，查理斯三世下午曾在白金漢宮接見抵英出席加冕典禮的澳洲總理阿爾巴內塞。

白金漢宮早前表示，在西敏寺舉行的加冕典禮將有超過2,200人出席，包括來自203個國家的代表，其中約100名國家元首，另外將有約400名經查理斯三世、卡米拉及英國政府舉薦的熱心公益青年代表在鄰近西敏寺的聖瑪格麗特教堂觀禮。根據計劃，查理斯三世周三將在白金漢宮接見新西蘭總理希普金斯。本報綜合報道