北韓青年抗議《華盛頓宣言》

【本報綜合報道】北韓多名青年周二在新川博物館集會，譴責美國及南韓達成《華盛頓宣言》，加強對北韓的延伸威懾。集會人士焚燒代表美韓總統的稻草人。

北韓社會主義愛國青年同盟中央委員會委員長文哲、黃海南道黨委書記樸泰燮等人出席青年學生復仇決議集會。與會者誓言堅決懲治發起露骨核戰爭威脅的邪惡美帝國主義，以及鬼迷心竅煽動同族對決的南韓傀儡逆賊敗黨。他們指摘日前南韓總統尹錫悅訪美是最具有敵對性、侵略性的對美屈膝核戰爭行徑，《華盛頓宣言》是對朝敵意深入骨髓且充滿犯罪野心的產物。

朝中社報道指，日益瘋狂的美帝國主義及其傀儡的敵朝態度與對朝扼殺釀成了當下的嚴峻局勢，同時也證明了勞動黨和國家以核武力為中心不斷加強國防力量措施的正當性。北韓今年3月和4月也曾舉行過反對美韓聯合演習的青年學生和勞動者集會，但沒有焚燒稻草人的環節。

布林肯歡迎日韓改善關係 美國國務卿布林肯在華盛頓，與到訪的日本自民黨幹事長茂木敏充會談，兩人就美日韓合作應對北韓研發核武及導彈達成共識。日本首相岸田文雄將於下周日起訪問南韓，布林肯對日韓關係持續改善表示歡迎。