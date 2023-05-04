俄防長促軍企 翻倍生產高精度武器

【本報綜合報道】俄羅斯國防部長紹伊古表示，武器彈藥補給是影響俄軍作戰關鍵，軍工企業要加快生產速度，國營戰術導彈武器集團需盡可能在短期內把高精度武器產量翻倍。他稱在特別軍事行動地區各戰線積極行動，烏軍上月損失逾1.5萬人。

俄邊境再有列車出軌 紹伊古與俄羅斯軍方領導層舉行視像電話會議，他指軍工企業整體上滿足了陸軍和海軍的需求。與去年年初相比，基本武器採購量多出2.7倍，急需武器採購量增加7倍。俄軍目前彈藥充足，能以有效火力打擊敵軍。他又指，即使西方國家向烏克蘭提供規模空前的軍事援助，但烏軍仍屢遭重創。紹伊古強調，俄軍將繼續摧毀西方軍援烏克蘭的武器。英國防部分析指，俄軍缺乏彈藥而無法進攻。

美國國家安全委員會發言人柯比估計，俄軍過去5個月死傷超過10萬人。惟俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫回應指，柯比的言論是憑空想像。

另外，俄羅斯接壤烏克蘭的布良斯克州（Bryansk）周二再次發生貨運列車出軌事件，是本周以來第二宗。