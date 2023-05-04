俄指烏無人機恐襲克宮 劍指普京

【本報綜合報道】俄羅斯總統辦公室昨日稱，烏克蘭周二派出兩架無人機、試圖襲擊克里姆林宮及暗殺總統普京，但施襲前被軍方和安全部隊癱瘓，沒有造成傷亡，普京目前安全。俄方批評，事件是恐怖主義行為；烏克蘭否認策劃無人機襲擊。俄羅斯國家杜馬議員謝列梅特，呼籲俄軍對烏克蘭總統澤連斯基位於基輔的官邸進行導彈打擊，作為對烏方企圖使用無人機襲擊克宮的回應。

網傳片段顯示，一架無人機掠過克里姆林宮上方後爆炸，有建築物頂部冒出火光。克里姆林宮發言人佩斯科夫表示，在軍方及聯邦警衞局的雷達作戰系統及時干擾下，兩架烏克蘭無人機墜毀在克宮地面，當時普京不在克宮內，而是身處莫斯科州新奥加廖沃官邸。

佩斯科夫形容事件是有預謀的恐怖主義行動，不但針對普京，且事發在眾多外國賓客出席的下周二衞國戰爭勝利紀念日閱兵前，聲言俄方保留報復權利，下周二的閱兵儀式如常舉行。克宮周三公布照片，顯示普京與下諾夫哥羅德州州長尼基廷舉行工作會談。

烏否認施襲 澤連斯基訪芬蘭 事後莫斯科市政府宣布，全市禁用無人機。烏克蘭總統顧問稱無人機襲擊克里姆林宮事件與烏克蘭無關；烏克蘭總統辦公室發言人表示，沒有關於克里姆林宮無人機襲擊一事的訊息，強調該國的資源都用在解放被佔領土上。

與此同時，烏克蘭總統澤連斯基昨日抵達芬蘭，進行未經宣布的訪問，他同日出席北歐烏克蘭峰會。芬蘭總統辦公室表示：「正式會談期間，總統尼尼斯托與澤連斯基將討論烏克蘭防禦、芬蘭對烏支持、兩國雙邊關係以及全球地緣政治局勢等問題。」

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