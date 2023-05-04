美軍頭：烏戰事今年勝負難分

促阻止中俄軍事結盟 美國參謀長聯席會議主席米利周二接受《外交事務》雜誌採訪，稱美國已協助裝備及訓練烏克蘭軍隊，但戰爭不太可能在本年出現明確勝負，並認為和談可能在一或兩年內開始。他再次警告，美國必須停止推動中國和俄羅斯軍事合作，並確保中俄不會建立戰略軍事同盟。

米利指美國及北約歐洲夥伴在過去數月，協助裝備及訓練烏軍約9個旅，包括合成旅、裝甲旅、機械化步兵旅及輕步兵旅。烏軍已具備進攻及防禦能力，作戰能力較去年增強。

烏拒披露春季反攻細節 米利又指，烏克蘭進攻前需有大量計劃及協調，發動攻勢後有任何可能，包括失敗告終、取得局部勝利及俄軍全線潰敗。不過，米利認為俄烏難以在今年內透過軍事手段達成政治目的。米利聲稱，俄軍死傷高達25萬，且軍隊、社會及經濟受到俄烏戰爭嚴重影響。

在同一訪問中，米利指出現時世界上有三個大國，分別是美國、中國和俄羅斯。三極世界比冷戰時期的兩極世界更加複雜，美國必須意識到，不應在軍事意義上推動中國和俄羅斯接近。惟他承認，儘管有指標顯示中俄正在靠近彼此，尚未發現中俄成為成熟的地緣政治同盟。他早前敦促美國對中國放軟言論，又認為中美並非處於戰爭邊緣。

美國政治新聞網《Politico》報道，烏克蘭官員對春季反攻細節守口如瓶，拒絕向美國及其盟友透露。烏克蘭抗拒分享反攻資訊，其中一個原因與早前美國國防部機密文件外洩，不慎披露烏軍部署、武器庫存及傷亡數字有關。有美國國防部官員指出，美烏共享資訊水平不變，沒有迹象顯示烏克蘭有任何隱瞞。美國國家安全委員會發言人柯比強調，烏克蘭沒有義務提前通知美方。

美首供應烏航空火箭彈 美國昨日公布新一批總值3億美元（約23.4億港元）軍事援助，將首次向烏克蘭提供九頭蛇70（Hydra 70）航空火箭彈，以支援烏軍反攻。九頭蛇70火箭彈由通用動力公司製造，並沒有制導系統，一般從飛機上的吊艙發射。它可打擊俄軍地面陣地，並為烏軍地面部隊提供空中支援。從去年2月至今，美國累計已經向烏克蘭提供近360億美元（約2,808億港元）安全援助。本報綜合報道

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