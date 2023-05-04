西門町雙屍案 主犯三審終免死

最高院認定臨時起意

案情指，陳福祥2015年因欠下巨額賭債，故意放出有大量毒品急於脫手風聲，急尋買家，吸引毒販陳威宇於是帶同手下蔡宗育與蔡鎧陽北上交易。3人2015年1月13日與陳福祥約在西門町峨眉停車場，由蔡宗育及蔡鎧陽出面交錢取貨。就在此時，陳福祥開槍擊斃蔡鎧陽及蔡宗育，再向買家陳威宇佯稱已交付毒品，拿走440萬元新台幣（約112萬港元），最終被警方逮捕。