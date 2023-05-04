西門町雙屍案 主犯三審終免死
【本報綜合報道】台灣台北市西門町峨眉停車場2015年發生雙屍案，主犯陳福祥槍殺兩名毒品買家，經5次審理後均判死刑。案件上訴至三審，最高法院認為陳男殺害毒品買家並非謀財害命，不符合兩公約情節最重大犯罪，改判無期徒刑。
最高院認定臨時起意
案情指，陳福祥2015年因欠下巨額賭債，故意放出有大量毒品急於脫手風聲，急尋買家，吸引毒販陳威宇於是帶同手下蔡宗育與蔡鎧陽北上交易。3人2015年1月13日與陳福祥約在西門町峨眉停車場，由蔡宗育及蔡鎧陽出面交錢取貨。就在此時，陳福祥開槍擊斃蔡鎧陽及蔡宗育，再向買家陳威宇佯稱已交付毒品，拿走440萬元新台幣（約112萬港元），最終被警方逮捕。
在庭上，陳福祥認罪，並稱自己一開始沒有打算殺人，只是懷疑對方拔槍，出於本能反應開槍。最高法院認為，陳男是「臨時起意」殺人，與計劃性殺人惡性不同，且非「近距離行刑式槍決」，不是兩公約最嚴重之犯罪，因此撤銷死刑判決，改判無期徒刑。
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