中毒澳洲男生 乘專機返國

誤服超級薄血藥徘徊生死 來自澳洲的24歲男大學生肖里（Alex Shorey）上月初在台灣誤服含有超級薄血藥成分老鼠藥中毒，一度轉送深切治療病房留醫，連日在死門關外徘徊。經網上成功籌得逾20.8萬澳元（約109萬港元）善款後，他昨天清晨乘搭一架醫療專機返回澳洲。

專機前天下午抵達桃園國際機場後，一輛接載肖里的救護車翌日凌晨4時29分左右到達機場，經航務代理公司人員協助，再加上台灣移民署確認人數及航警安檢後，於清晨5時03分左右直接駛至專機旁邊。在隨行人員輔助下，肖里終於登上專機，約半小時後踏入返國旅程。

肖里的家屬一直希望送肖里回澳洲治療，卻因保險問題而未能成行，只能夠透過網上眾籌平台「GoFundMe」籌款，經過大約一周時間就籌集超出所需金額。他們打算扣除專機所需約17.2萬澳元（約90萬港元）後，把餘下善款轉贈澳洲醫療組織。

家屬質疑源於街頭小食 當專機離開台灣，肖里家人不忘更新GoFundMe頁面，感謝一眾善長及台方相關人士，包括台北醫學大學附設醫院等。貼文亦提及肖里目前需要長時間才能夠康復，又指專機會保持低空飛行，確保病人不會出現併發症。

肖里是昆士蘭大學學生，去年9月開始前往台灣台北的淡江大學當交換生。他上月初發現自己流鼻血之餘，尿液中同時帶血，於是求診，獲診斷為超級薄血藥中毒。在北醫附醫接受治療期間，他曾出現藥物過敏反應，一度獲轉送深切治療病房，經醫護團隊調整用藥後，上周五轉往普通病房。

對於家屬懷疑肖里進食街頭小食後中毒，北醫附醫上周六澄清，院方曾詢問病人發病前進食史及起居生活情況，認為中毒一事應與街頭小食無關，未知對方到底如何接觸到老鼠藥。本報綜合報道