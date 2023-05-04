雲南兩次地震 最強5.2級

【本報綜合報道】雲南省保山市隆陽區前晚11時27分發生黎克特制5.2級地震，相隔11分鐘後再發生一次4.4級餘震。截至昨天下午1時，地震造成10人輕傷，其中9人已經出院，餘下一人留院觀察。災區群眾已全數轉移安全地帶，各項救災安置工作正有序展開。

保山市災情嚴重 震央臨近城市包括大理州永平縣、雲龍縣、保山市昌寧縣及施甸縣，距離昆明市約347公里。隆陽區震感強烈，房屋出現搖晃，部分居民需緊急疏散。區內保山學院附近一名居民表示，首次地震持續數秒，她聽到窗戶發出聲響。至於大理、怒江及臨滄等地震感明顯，有居民稱收到地震預警提示後，家中窗戶等開始劇烈搖晃，連人都站不穩，只能靠牆蹲下。

保山市相關部門正排查統計災情，震央水電等基本正常。地震導致杭瑞高速公路老營至滄江路段出現落石，一度無法通行，至昨天凌晨3時40分恢復行車。保山市抗震救災指揮部昨天上午召開新聞發布會，保山市副市長張雲怡稱，當地已組織2,400多人到場展開抗震救災工作，調撥帳篷365個、折疊床734張、棉被1,470張。