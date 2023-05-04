五一長假 神州23%遊客跨省遊

【本報綜合報道】內地五一長假期結束，有電訊商統計假期首4天、即4月29日至5月2日跨省遊客佔比23.6%，省內遊客佔比76.1%，出境遊客佔比0.3%。其中由內地赴港澳的遊客規模則較假期前一周日均上升63.5%，相反由港澳前往內地遊客規模同期日均增加18.4%。另外據商務部商務大數據監測，五一全國重點零售及餐飲企業銷售額同比增長18.9%。

在北京，北京市屬公園、國家植物園等前天共接待遊客67.66萬人次，較周一減少約6萬人次，預計未來遊客總數進一步回落。當地前天遊客人數排名前三位市屬公園分別是頤和園（13.73萬人次）、天壇公園（12.64萬人次）及北京動物園（10.42萬人次）。浙江省杭州市各個景區在假期首4天接待遊客274.7萬人次，其中西湖景區更達248.88萬人次。至於四川省九寨溝景區前天接待遊客近1.2萬人次，峨眉山景區接待遊客4.29萬人次，其中前往高山區及金頂的遊客量最大，景區啟動高山區觀光車限流措施。

鐵路返程涉1935萬人次 此外，中國國家鐵路集團昨天亦公布，全國鐵路前天共發送旅客1,721.3萬人次，開行旅客列車11,698列。由於昨天是五一最後一天，全國鐵路迎來返程高峰，預計發送旅客1,935萬人次，計劃開行旅客列車11,993列。