西安景區 直升機墜毀3死

外判飛行體驗項目出事 內地五一長假期進入尾聲之際，一架屬於陝西龍翼通用航空有限公司的直升機，前天在陝西省西安市狄寨原附近墜毀，造成機上3人死亡；暫未知死者身份。內媒昨天報道相關救援工作已經結束，正展開善後處理工作，以及調查事故原因。

早在內媒證實直升機墜毀前，一名網民前天發現一架直升機在西安市東部灞橋區白鹿原‧白鹿倉景區一帶墜落地面。多段現場片段顯示，直升機機身受損，尤其是上方螺旋槳位置嚴重損毀，掉進村民種植車厘子農地之中，壓斷林中樹枝。有人提醒圍觀人士不要觸碰直升機殘骸，另有人報警求助。

由於白鹿原‧白鹿倉景區設有直升機飛行體驗項目，內媒記者昨天致電涉事景區，得到回覆是景區目前正常營業，直升機飛行體驗是一個外判項目，事故具體情況需諮詢相關營運商；記者隨後多次撥打營運方電話均無人接聽。

傳載4人包括三口家 此外，內媒昨天成功聯絡灞橋區警方，對方承認事故發生當天，轄區有派警員處理此事。至於灞橋區應急管理局工作人員亦稱，事故發生後，區應急局等有關部門人員由前天起已到場展開救援工作，具體救援進展及事故原因需諮詢灞橋區宣傳部門。

事故發生後，內地媒體昨天追訪負責接診醫院後獲悉，意外造成3人救治無效身亡。據報，涉事景區飛行營地提供直升機主要是最多承載5人的貝爾206型直升機。另有知情人士透露，直升機事發時載有4人，其中3人是遊客，是一家三口。

根據公開資料顯示，涉事陝西龍翼通用航空有限公司於2017年3月成立，是陝西航空集團旗下公司。陝西龍翼通航工作人員透露，已接到民航局通知，轄區內所有項目均已停飛。本報綜合報道