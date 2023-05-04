兩岸國際

賴清德接見日議員團

台灣副總統賴清德昨日在總統府接見「日本執政自民黨熊本國會議員訪問團」，他希望台灣半導體生產商台積電在日本熊本縣的投資，能作為台日經貿合作的火車頭，帶動其他產業和觀光旅遊進一步合作交流。他也期盼日本能協助台灣加入《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP）。（綜合報道）
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