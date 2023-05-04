負責國務院東亞和太平洋事務的美國助理國務卿康達周二出席參議院外交關係委員會一個小組委員會會議時，透露美國本月稍後將在湯加開設大使館。除了湯加，康達指美國持續與大洋洲國家瓦努阿圖和基里巴斯接觸，討論美國在當地開設大使館的提議。（綜合報道）