英國《金融時報》報道，美國同意中國赴美航班從每周8班增至12班，但前提是中國赴美客機不得飛越俄羅斯領空。目前每周有12班美國航企飛往中國的航班，中國航企則有8班飛往美國。從美國飛往上海的客機需中途停南韓首爾，中國客機則可使用俄羅斯領空直飛美國。（綜合報道）