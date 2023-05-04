美前司令盼助台建立阻嚇力

魯德爾

【本報綜合報道】美國前太平洋海軍陸戰隊前司令、退役中將魯德爾（Steven Rudder）昨日在台北出席台美國防產業合作論壇時指出，希望幫助台灣打造自我防禦能力，進而建立阻嚇力，以促使衝突不必發生。

魯德爾日前率領25間美國軍火商訪台，他在論壇發表演說，認為美台關係經歷了時間的考驗，雙方都有打造區域自由、開放、有韌性且具包容性的共同願景。訪問團的目標除了是參與台灣國防自主計劃的一部分之外，也希望共同打造供應鏈的韌性，擴大並鞏固美台之間的經濟等各層面交流。魯德爾特別強調，美台擴大交流沒有超越所謂的「一中原則」或《台灣關係法》。

魯德爾指出，美台國防產業合作的終極目標，是必須能夠在不同的任務中共同操作，也就是可以透過同樣的自動化指揮系統（C4ISR）溝通和協調，涉及層面包括軍武產品的系統連結等技術。因此系統的訓練及維護方面合作，將成為美台持續關注的議題。

美海軍被指問題多多 美國國會監管機構政府問責局（GAO）周二表示，美軍於2017至21年間的海上、空中及太空的戰備狀態每況愈下，其中海軍的問題在四大軍種中尤為凸出。GAO稱一旦中美爆發衝突，美國海軍將扮演關鍵角色，評估結果令人憂心。GAO國防能力和管理主任毛雷爾指出，美國海軍在資源準備評分上問題最多。