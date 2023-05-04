大陸新徵兵例實行 被指鋪路台海戰爭

退役易再入伍 加強招募學生 中國大陸上月公布新修訂的《徵兵工作條例》，重點是提升兵員徵集質量，新條例於周一起實施。日媒分析指，修例目的除了展現北京正試圖增強軍事實力的意圖，也可能為台海爆發全面戰爭做準備，包括允許退役軍人重新入伍，以確保獲得有經驗的士兵。

報道指出，擁有近200萬兵力的中國大陸解放軍，原本對入伍期限有所限制，但新條例允許退役軍人更容易返回原屬部隊或重拾昔日職務，還讓軍方在緊急情況下更容易徵兵，並根據所需兵種調整徵兵條件和方式，讓補給運輸部隊能優先運送軍隊，迅速部署。

條例改動反映北京關注可能發生的台灣衝突，一旦爆發陸海空全面戰爭，需要動員退役軍人和現役軍人，同時由於大陸近年大舉擴充軍機軍艦等裝備，像是第三艘航空母艦福建號等，軍方因此需要富經驗的船員和機師操作這些武器裝備。

需太空或電子戰人才 修例另一重點是加強招募學生入伍，讓大專院校在學生的戶籍或學校的所在地選拔學生。分析認為，由於解放軍甚為關注使用衞星、網絡和無人機的太空戰爭或電子戰爭，同時專注研究利用人工智能和其他技術的情報戰，因此希望能引進接受過人工智能和機器人技術的高科技培訓理工科學生。

兩岸局勢波譎雲詭，台灣國防部昨日公布，自周二清晨6時至昨日清晨6時，台軍發現大陸解放軍派出27架次軍機、7艘次軍艦持續在台海周邊活動。其中1架BZK-005無人機自東海沿台灣以東的太平洋空域南下後，轉向巴士海峽空域再折返飛返大陸沿海。

日本防衞省統合幕僚監部周二晚指出，一架解放軍無人機於當日上午至下午從東海南下飛入台灣和日本與那國島之間空域，然後飛入台灣東部外海空域，一直向南朝巴士海峽空域方向飛行。

大陸無人機繞飛台灣 根據台灣國防部公布的航迹圖，解放軍一架BZK-005無人機以類似順時針方向繞台半圈。

另外，台軍發現3架大陸蘇30戰機、4架殲10戰機、2架殲16戰機逾越台灣海峽中線飛入中線以西空域。另有1架運8技術偵察機、1架運8遠程電子干擾機、1架運8反潛機自福建省、廣東省外海飛入台灣防空識別區西南空域深處。台灣國防部表示，台軍運用任務機、艦及岸置導彈系統，嚴密監控與應處。本報綜合報道