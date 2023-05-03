推蝗蟲養殖 禍害變美食

【本報綜合報道】螞蚱（香港稱蝗蟲）是公認的害蟲，在驚人的速度下，螞蚱大軍可將農作物一掃而空。內媒前日報道，山東省濰坊市伏峪村卻轉害為益，將「禍農殃民」的螞蚱轉化為舌尖上的美食，又利用螞蚱糞種植純天然、無公害的農作物，甚至開設螞蚱養殖加工生態旅遊模式，引起關注。

村中近300養殖棚 伏峪村目前建有螞蚱普通養殖棚289個，高溫養殖棚5個。螞蚱的營養非常豐富，但目前似乎除了油炸食用外，便沒有別的吃法。一名螞蚱養殖戶表示，他們日前與食品廠合作，推出螞蚱醬、螞蚱乾、螞蚱串等產品，通過電商銷售，目前銷量如火。

由於螞蚱吃草，因此其糞便的味道非常清香，並含有很高的維生素，是非常好的有機肥料。當地養殖戶會將螞蚱棚內放養，利用其糞便種植純有機、又大又甜的士多啤梨、番茄等果蔬，收成相當好，再吸引旅客到訪採摘，形成「螞蚱養殖加工+果蔬種植+觀光體驗」的生態旅遊模式。伏峪村將「小螞蚱」變為「大黃金」，用螞蚱開創出一條致富路。