蒙古女嫁到澳洲 力營食店終成名

蒙古一名女子早前隨丈夫一同前往澳洲定居，實現自己的餐飲業夢想。她在澳洲南澳省塞杜納買下了一間牡蠣店，並透過自己的不懈努力，將該店舖升格成當地知名海鮮餐廳，吸引很多遊客駐足。她如今已將店舖轉賣，並希望邁向人生下一個目標。

澳媒前日報道，塞倫格（Suvi Selenge）2014年在蒙古與澳洲男子塔利（Peter Tully）相遇，其後跟隨對方一同前往澳洲並結婚。

店已轉手 投向下一目標 她原本住在南澳省另一個小鎮，但之後被塞杜納的美麗海景所吸引，更決定在當地投資餐飲業，供應新鮮的牡蠣。

在經營過程中，塞倫格每天早上4點會將牡蠣帶入店中，每天要剝600隻牡蠣，卻樂此不疲，還在一隻牡蠣中發現了一顆小珍珠，而她的原來蒙古名意為和平珍珠，因此小珍珠形同一種獎勵。

當被問及自己的妻子為何對美食如此熱愛，塔利認為塞倫格應該是受她父親影響。塔利稱，自己最初遇到塞倫格時，她的父親就在從事廚師工作，同時具有一半的中國血統，因此塞倫格在料理中也融合了濃厚的蒙古以及亞洲風味。本報綜合報道