兩岸國際

交通停頓等老虎飲水
印度林務局（IFS）護林官卡斯萬（Parveen Kaswan）前日在網上發布了一條影片，顯示途經北方邦野生動物保護園區的公路上，有孟加拉虎在路邊喝水，兩邊的交通工具都停下等待，引發大批網民熱議。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc