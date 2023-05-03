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交通停頓等老虎飲水
印度林務局（IFS）護林官卡斯萬（Parveen Kaswan）前日在網上發布了一條影片，顯示途經北方邦野生動物保護園區的公路上，有孟加拉虎在路邊喝水，兩邊的交通工具都停下等待，引發大批網民熱議。
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