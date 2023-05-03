截肢反獲新生 戒毒女感慶幸

曾無家可歸 凍傷後與家人復和 加拿大薩斯喀徹溫省一名有毒癮的女子早前因遭遇嚴寒而凍傷，被迫截去雙手和雙腳。她事後為自己還能活着感到慶幸，更形容自己失去雙手雙腳是因禍得福，讓她找回了10年都未能找到的清醒。

加媒前日報道，貝斯通-法亞恩特（Patricia Beston-Fayant）自18歲開始吸毒，導致家人離她而去，更一度無家可歸。2021年12月，她在僅穿一件外套的情況下，原本打算找朋友要毒品，但因天氣十分寒冷，最終被嚴重凍傷。經過醫院診斷，貝斯通-法亞恩特的腳和手必須截肢，使她意識到自己無法再吸毒，需要面臨人生的徹底改變。

已學會用假肢移動 貝斯通-法亞恩特如今全心投入到康復中，學會了用假肢快速移動，並可以熟練地使用她的殘肢做任何事情，包括開門、拿杯子等，原本與她產生隔閡的家人也再度回到了她的身邊。她稱，自己已經很久沒有這麼開心了，儘管現狀無法改變，但自己不在乎，希望可以永遠陪在孩子身邊。她的祖母路夫（Ruth）形容孫女是一個奇迹，為對方感到自豪。

數據顯示，過去兩年薩斯喀徹溫省因凍傷而截肢的人數有所上升。有專家認為該現象可能由幾個因素導致，服毒過量是其中一大原因，而無家可歸的情況也讓吸毒者更容易暴露在寒冷的環境中。本報綜合報道