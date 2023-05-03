美沙塵暴60車公路相撞

美國伊利諾伊州中部周一發生沙塵暴，導致一條主要高速公路有40輛至60輛車相撞；據指有若干人死亡，另有超過30人送院，警方表示至少兩輛貨車相撞後起火。現場是桑加蒙縣南部和蒙哥馬利縣北部一段I-55公路，雙向行車線仍然封閉。