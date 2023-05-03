法國勞動節示威 佔領酒店 焚汽車

230萬人反退休改革 540人被扣 在前天勞動節當日，法國爆發大規模抗議，反對總統馬克龍強行通過退休改革法案，吸引全國約230萬人響應，首都巴黎等地爆發警民衝突，全國逾400名警察及憲兵受傷，至少540名示威者被扣留。德國同日亦有勞動節遊行，總理紹爾茨呼籲企業為年輕人提供更多培訓。

法國多地前天舉行示威，不僅吸引國內人士參與，來自英國、瑞典、烏克蘭及南韓等關注勞工權益及環保人士等亦親赴巴黎。法國內政部前天公布，全國共有78.2萬人參與示威，巴黎佔去11.2萬人。惟法國總工會（CGT）堅稱，全國實際參與活動人數是官方公布3倍以上。

在巴黎踏入下午2時15分、遊行隊伍從共和廣場出發後，當地氣氛迅即變得緊張，數百名身穿黑衣示威者開始向警方投擲物品，沿途數間商店同告遭殃。當隊伍抵達民族廣場時，示威者行動明顯升級。在雙方發生衝突期間，示威者一度向警方掟汽油彈，反遭水炮驅趕。除了巴黎，里昂、圖盧茲及南特也有汽車被縱火焚毀，馬賽更有酒店一度被示威者佔領。內政部長達爾馬寧翌日透露，此次活動單單在巴黎造成259名警察及憲兵受傷，其中3人情況嚴重。他強調攻擊警察及公共財產人士必須受到嚴懲，同時呼籲制訂反暴徒法。

德總理籲終身教育應對勞力短缺 面對國內批評，馬克龍上月15日依舊簽署退休改革法案，把國民退休年齡從62歲增至64歲，預料9月正式生效，引發國內連日發生抗議。總理邦尼前天亦譴責遊行期間出現暴力場面，又指暴力是不可接受，再次對警方執法行動表達支持。

至於德國多地同日亦爆發連場抗議，場面相對較為和平。紹爾茨當天表示，良好教育、培訓及終身教育是應對國家勞動力短缺關鍵，每個人應團結起來，確保國家增加接受培訓名額。他亦指出促進女性就業及為長者提供工作機會是解決辦法之一，同時強調外籍勞工重要性。本報綜合報道