蘇丹內亂 聯國料逾80萬人逃離

【本報綜合報道】蘇丹內亂尚未平息，聯合國官員周一表示，或有逾80萬人因衝突而逃離當地，呼籲盡快解決危機。衝突雙方同意派遣代表談判，討論永久停火，會面地點或在沙特阿拉伯。若談判達成共識，將專注於建立穩定可靠的停火協議。

籲盡快解決危機

聯合國難民署助理高級專員馬祖（Raouf Mazou）稱，在與所有相關政府和合作夥伴協商後，聯合國估計可能有81.5萬人逃往蘇丹7個鄰國，其中包括58萬名蘇丹人，以及來自南蘇丹和其他地區的難民。馬祖指截至目前有約73萬人逃亡蘇丹多個鄰國，即南蘇丹、乍得、埃及、厄立特里亞、埃塞俄比亞、中非共和國、利比亞，強調若不迅速解決這場危機，將看到更多人為尋求安全和基本援助而被迫逃離蘇丹。