回應迪士尼興訟 佛州入稟州法院

【本報綜合報道】美國佛羅里達州州長德桑蒂斯任命的中部旅遊監督委員會，周一入稟橙縣州法院起訴迪士尼，要求頒令迪士尼與前任官員達成的土地協議無效。監督委員會早前廢除土地控制協議，迪士尼不滿是報復行為，日前入稟塔拉哈西聯邦法院起訴該委員會和德桑蒂斯。

迪士尼不滿土地協議被撤 佛州中部旅遊監督委員會主席加西亞（Martin Garcia）周一說：「既然迪士尼起訴我們，我們別無選擇，只能夠回應。」委員會指控迪士尼趁委員會換屆前，與前任「傀儡政府」達成協議交易，以在未來30年內保留當地影響力，束縛新上任獨立委員會工作。委員會批評協議程序上和實際上充滿缺陷，令它們無效且無法執行。

法律專家估計，監督委員會和迪士尼兩宗訴訟有可能在州法院和聯邦法院同時進行。德桑蒂斯周一在記者會指摘，一間公司從根基腐蝕當地政府，不受法律約束且擁有特權，是一種錯誤情況，強調他正在執行人民意願。佛州去年通過一項禁止州內小學低年級教學性別認同及性傾向，迪士尼公開反對並與德桑蒂斯反目。

德桑蒂斯