美估計俄 在烏5個月兩萬兵陣亡
【本報綜合報道】美國白宮國家安全委員會發言人柯比周一表示，美方估計俄羅斯5個月內在烏克蘭有兩萬多名士兵陣亡及8萬多人受傷，一半死者是瓦格納僱傭兵。
柯比未有詳細說明如何計算俄羅斯在烏克蘭戰場的傷亡人數，僅表示絕大部分陣亡士兵在烏克蘭東部頓涅茨克州巴赫木特的塹壕戰死亡。他指俄羅斯試圖在烏克蘭東部發動反攻，大部分行動位於巴赫木特，但都失敗告終，無法奪取任何有戰略重要性的領土，形容俄方為此付出非常驚人的代價，同時消耗其軍事庫存及武裝部隊。
烏方稱毀俄1200件武器
烏克蘭國防部第一副部長帕夫柳克周一宣稱上月消滅16,970名俄軍，並摧毀敵軍84輛坦克、211輛裝甲車、238套火炮系統、17套多管火箭炮、16套防空系統、317輛汽車、63套特殊裝備，亦擊落兩架飛機、3架直升機、228架無人機、21枚巡航導彈。烏克蘭東部司令部發言人切列瓦蒂稱，俄軍在巴赫木特之戰出動25,600人，配備65輛坦克、450輛裝甲車、154門火炮及56套多管火箭炮，在當地每天陣亡100人。
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