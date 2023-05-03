氣球飛越夏威夷 美不擊落

軍方派F22識別 評估未構成威脅 美國今年2月4日擊落一個被指涉及間諜活動的中國高空氣球後，改變應對飛入領空的不明物體對策。軍方周一表示，上周五發現夏威夷群島附近出現不明雷達信號，勞師動眾派出3架F22隱形戰機處理及識別目標，結果發現是一個球形物體；初步認為不被外國或敵對行為者操控，暫時不採取擊落等進一步行動。

這場美國高空氣球驚魂由專長開源情報的網民上周五發現，指美國空軍一架C17運輸機由華盛頓州抵達加州後飛往夏威夷群島，並從夏威夷州珍珠港—希卡姆聯合基地的空中作戰中心收到訊息，提到夏威夷島東南面出現狀況，詢問該機是否有照片拍攝能力。夏威夷州一名飛行教官上周六在社交網透露，前一天與學生起飛後不久收到管制中心通知，夏威夷島有軍事行動，之後更有F22隱形戰機要求緊急降落。

傳向東飛往墨西哥 美國印太司令部回覆傳媒查詢時證實，當天太平洋空軍出動F22隱形戰機處理一個不明雷達信號，飛行員以目視方式識別那是球形物體，軍方評估認為該物體不構成威脅。國防部表示，與聯邦航空局在夏威夷群島沿岸對出探測及觀察一個在36,000呎高度飄浮的無人氣球；目前不知道氣球的所有權，但沒有迹像顯示它可以移動。

該氣球沒有直接飛越美國國防重要設施或其他政府敏感設施，也不對地面人員構成威脅。雖然它在民航飛行使用的高度飄浮，但不對夏威夷州民航構成威脅。基於上述情況，國防部長奧斯汀同意軍方指揮官的建議，毋須對氣球採取行動。

國防部補充，該氣球目前已經離開夏威夷州領空及領海，有報道指它看似向東飛往墨西哥。根據美國問責局的報告，F22隱形戰機每小時飛行成本85,325美元（約665,535港元）。美國今年多次出動這款戰機應對領空出現的不明物體，輿論質疑是浪費資源。

美疑新疆拍到飛艇 美國衞星圖像公司BlackSky Technology周一表示，去年11月4日在中國新疆自治區庫爾勒沙漠地區附近一個軍事基地，拍到疑似飛艇的物體；專家相信飛艇可以充當情報收集平台及導彈防禦預警系統。這是首次在中國偏遠沙漠地區拍到相關飛艇。本報綜合報道