兩岸國際

南海永興島火鍋店開業
內地軍事博主「南海的浪濤」日前披露，位於南海西沙群島永興島的第一間火鍋店上月26日正式開業（圖），設有8個包廂及5張室外卡座，能夠同時容納120人用餐，食材均由當天空運配送，「進一步滿足駐島幹部群眾的物質文化生活」。分析指這是中國為鞏固其在具有重要戰略意義水域的主張，採取的最新軟性措施。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc