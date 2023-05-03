南海永興島火鍋店開業

內地軍事博主「南海的浪濤」日前披露，位於南海西沙群島永興島的第一間火鍋店上月26日正式開業（圖），設有8個包廂及5張室外卡座，能夠同時容納120人用餐，食材均由當天空運配送，「進一步滿足駐島幹部群眾的物質文化生活」。分析指這是中國為鞏固其在具有重要戰略意義水域的主張，採取的最新軟性措施。