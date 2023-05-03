解放軍6艦駛日本海 3船赴菲海

【本報綜合報道】日本防衞省周一通報中國海軍在周邊海域的最新動向，指過去周末總共有6艘解放軍艦艇過航對馬海峽駛入日本海，另有3艘解放軍艦艇上周六取道宮古海峽前往菲律賓海；後者是前一天啟航遠赴亞丁灣及索馬里海域的護航編隊。

日本防衞省統合幕僚監部表示，解放軍815A型電子偵察艦開陽星號上周六位於日本長崎縣五島列島西南方180公里海域，之後航向東北方經對馬海峽由東海進入日本海。翌日；解放軍055型驅逐艦拉薩號、052D型驅逐艦貴陽號及齊齊哈爾號、054A型護衞艦棗莊號、903A型綜合補給艦太湖號現身五島列島西方130公里海域，它們同樣航向東北方經對馬海峽由東海進入日本海。未知上述兩批艦艇是否聯合演習。

與此同時，解放軍052D型驅逐艦淄博號、054A型護衞艦荊州號、903型綜合補給艦千島湖號組成編隊，上周六在日本沖繩縣宮古島東北方130公里至140公里海域，之後航向東南方經宮古海峽由東海進入菲律賓海。

中國國防部表示，上述艦艇是中國海軍第44批護航編隊，上周五在浙江省舟山市一個軍港起航，前往亞丁灣及索馬里海域執行護航任務；編隊配備兩架直升機、數十名特戰隊員、700多名任務官兵。