拜登接見小馬可斯 談防禦承諾 又針對中國

美10年來首迎菲總統 挑撥南海台海 美國總統拜登周一在白宮與訪美的菲律賓總統小馬可斯舉行會談，他重申當菲方武裝部隊、公共船艦或飛機在南海在內的太平洋地區遇襲時，美方將履行堅如磐石的防禦承諾，並加碼提供巡邏船及運輸機。二人亦確認台灣海峽維持和平及穩定的重要性，聲言這與全球安全及繁榮不可或缺，勢必引起北京抗議。

小馬可斯是10年來首位訪問美國的菲律賓總統，他形容國家目前面臨全球最複雜的地緣政治形勢，包括南海、亞太地區、印太地區，所以美國作為菲律賓在區內的唯一條約盟友很重要，菲方尋求加強及重新定義兩國關係及參與的角色是理所當然。拜登在橢圓形辦公室說：「美國對菲律賓防禦的承諾仍然堅如磐石，包括南海。」

指烏戰事對印太糧食不利 兩位總統在會發表聯合聲明，首要提到雙方是和平及安全的夥伴，包括加強同盟關係、維護國際法、擴大地區合作。他們重申對南海航行及飛越自由的堅定不移承諾，並根據國際法尊重有關國家在其專屬經濟區的主權之重要性，支持菲律賓漁民維持生計的權利及能力，也提到2016年南海仲裁案裁決依據《聯合國海洋法公約》。

除了兩岸局勢外，聯合聲明亦涉及俄烏戰爭，拜登與小馬可斯表達對烏克蘭主權、獨立、國際承認領土之完整的支持，指這場戰事對印太地區的糧食及能源安全不利。他們歡迎與美菲兩國均有着對國際法承諾及相互尊重的夥伴合作，並點名期盼分別與日本及澳洲建立三邊合作模式。拜登亦宣布向菲律賓派遣貿易及投資代表團。

白宮發布《投資美國與菲律賓特殊友誼及同盟》事實清單，指菲律賓是美國最古老的印太地區盟友，雙方自1951年為兩國及印太地區推進和平、繁榮、安全；現時對這個同盟現代化，使之強大及有韌性應對新興挑戰，並把規劃常規化及改善互操作性。兩國海岸防衞隊擴大合作，打擊非法、不報告、不管制捕魚等違法海上活動。

美提供更多巡邏船運輸機 拜登與小馬可斯也就兩國安全合作公布雙邊安排及倡議，首先是落實雙邊防務指導方針，深化在陸地、海上、空中、太空、網絡空間的同盟合作及互操作性；其次是加強菲律賓武裝部隊能力，美國有意向菲方轉移兩艘島級巡邏船、兩艘保護者級巡邏船、3架C130H運輸機，支援該國武裝部隊現代化，加強海事及戰術運輸的能力。

此外，美國正在與鄰近加強防務合作協議設施的菲律賓社區緊密合作，為本地發展、人道援助、賑災全面發揮正面價值。美方為此將擴大與這些社區及地區的合作，支援衞生、教育、環境保護、經濟增長、災難準備狀態。其他美菲雙邊安排及倡議分別是經濟合作、教育及人文交流、人權、潔淨能源與環境保護、健康社區發展。本報綜合報道

美菲兩國海軍特種部隊成員在菲律賓演練搶灘作戰行動。 拜登與小馬可斯公布雙邊安排及倡議