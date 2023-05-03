兩岸國際

拜登接見小馬可斯 談防禦承諾 又針對中國

美國海軍陸戰隊魚鷹運輸機在菲律賓參與「肩並肩」聯合軍事演習。 美國海軍陸戰隊魚鷹運輸機在菲律賓參與「肩並肩」聯合軍事演習。
美國海軍陸戰隊魚鷹運輸機在菲律賓參與「肩並肩」聯合軍事演習。
美10年來首迎菲總統 挑撥南海台海
美國總統拜登周一在白宮與訪美的菲律賓總統小馬可斯舉行會談，他重申當菲方武裝部隊、公共船艦或飛機在南海在內的太平洋地區遇襲時，美方將履行堅如磐石的防禦承諾，並加碼提供巡邏船及運輸機。二人亦確認台灣海峽維持和平及穩定的重要性，聲言這與全球安全及繁榮不可或缺，勢必引起北京抗議。
小馬可斯是10年來首位訪問美國的菲律賓總統，他形容國家目前面臨全球最複雜的地緣政治形勢，包括南海、亞太地區、印太地區，所以美國作為菲律賓在區內的唯一條約盟友很重要，菲方尋求加強及重新定義兩國關係及參與的角色是理所當然。拜登在橢圓形辦公室說：「美國對菲律賓防禦的承諾仍然堅如磐石，包括南海。」
指烏戰事對印太糧食不利
兩位總統在會發表聯合聲明，首要提到雙方是和平及安全的夥伴，包括加強同盟關係、維護國際法、擴大地區合作。他們重申對南海航行及飛越自由的堅定不移承諾，並根據國際法尊重有關國家在其專屬經濟區的主權之重要性，支持菲律賓漁民維持生計的權利及能力，也提到2016年南海仲裁案裁決依據《聯合國海洋法公約》。
除了兩岸局勢外，聯合聲明亦涉及俄烏戰爭，拜登與小馬可斯表達對烏克蘭主權、獨立、國際承認領土之完整的支持，指這場戰事對印太地區的糧食及能源安全不利。他們歡迎與美菲兩國均有着對國際法承諾及相互尊重的夥伴合作，並點名期盼分別與日本及澳洲建立三邊合作模式。拜登亦宣布向菲律賓派遣貿易及投資代表團。
白宮發布《投資美國與菲律賓特殊友誼及同盟》事實清單，指菲律賓是美國最古老的印太地區盟友，雙方自1951年為兩國及印太地區推進和平、繁榮、安全；現時對這個同盟現代化，使之強大及有韌性應對新興挑戰，並把規劃常規化及改善互操作性。兩國海岸防衞隊擴大合作，打擊非法、不報告、不管制捕魚等違法海上活動。
美提供更多巡邏船運輸機
拜登與小馬可斯也就兩國安全合作公布雙邊安排及倡議，首先是落實雙邊防務指導方針，深化在陸地、海上、空中、太空、網絡空間的同盟合作及互操作性；其次是加強菲律賓武裝部隊能力，美國有意向菲方轉移兩艘島級巡邏船、兩艘保護者級巡邏船、3架C130H運輸機，支援該國武裝部隊現代化，加強海事及戰術運輸的能力。
此外，美國正在與鄰近加強防務合作協議設施的菲律賓社區緊密合作，為本地發展、人道援助、賑災全面發揮正面價值。美方為此將擴大與這些社區及地區的合作，支援衞生、教育、環境保護、經濟增長、災難準備狀態。其他美菲雙邊安排及倡議分別是經濟合作、教育及人文交流、人權、潔淨能源與環境保護、健康社區發展。本報綜合報道
美菲兩國海軍特種部隊成員在菲律賓演練搶灘作戰行動。美菲兩國海軍特種部隊成員在菲律賓演練搶灘作戰行動。
美菲兩國海軍特種部隊成員在菲律賓演練搶灘作戰行動。
拜登與小馬可斯公布雙邊安排及倡議拜登與小馬可斯公布雙邊安排及倡議
拜登與小馬可斯公布雙邊安排及倡議
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