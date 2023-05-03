內地主流毒株又變換 新一波疫情恐拍門

內地迎來五一長假期之際，內媒昨天引述中國疾病預防控制中心最新疫情報告揭示，當地上月中至下旬確診個案當中，最多人感染新冠變種病毒株XBB1.9.1。當談及假期後會否爆發新一波疫情時，上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏日前估計，後續新感染及二次感染病例仍會進一步增多，高峰卻遠低於第一波，由於重症患者不會短時間內集中出現，醫療機構有力應對。

世衞注視XBB1.9.1 中疾控上周六發布最新資料顯示，內地確診新冠人數上升，XBB1.9.1成為主流毒株。根據世界衞生組織報告，XBB1.9.1是由另一變種病毒株BA.2.10.1及BA.2.75子系重組，其刺突基因譜與XBB1.5相似。因應全球感染XBB1.9.1個案正在增加，世衞已把它納入需要監測流行毒株名單之內。

對於內地網民近日在網上宣稱自己第二度確診新冠，加上首次監測與另一變種病毒株XBB.1.16有關病例數目有所上升，很多人擔心下一波疫情是否已經來臨，張文宏日前強調，中國各級實驗室嚴密監測新冠變種株，同時準備相應新疫苗。他又提到日本、新加坡、美國及英國等地均出現新一波疫情，新變種株具備更強免疫逃逸能力，不過在疫苗加上首次染疫後所建立混合免疫力，在預防再感染變成重症具有較強保護作用。

張文宏亦預測，若XBB以後沒有新病毒變種株出現，此波感染或出現小高峰後緩慢退去，相反一旦出現變種程度較大新變種株，那麽就會產生新一波感染，不過目前難以預測何時會出現毒力更強的毒株。他建議民眾如近日出現咳嗽、發燒等症狀還是居家休息，不要繼續參加聚集性活動，降低交叉感染風險。

本報綜合報道