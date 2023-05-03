子將入獄 陳水扁擬請願或違規

【本報綜合報道】纏訟多年的台灣前總統陳水扁家族洗錢案，最高法院上周三認定陳水扁兒子、高雄市議員陳致中洗錢罪成判刑一年。高雄地檢署周二表示，已經發出傳票通知陳致中入監，預定下周四下午3時半報到。陳水扁預告將前往總統府、行政院與立法院為兒子請願，法務部責成台中監獄了解他有否違反保外就醫規定。

高雄地檢署襄閱主任檢察官徐弘儒表示，此案為台北地檢署指揮執行之案件，由於陳致中住居地在高雄檢轄區，經台北地檢署囑託代為執行，高雄地檢署收受囑託函文後分案辦理，並由承辦檢察官依法進行到案入監執行程序，目前已經發出傳票。

陳水扁周一表示，這是他首次行使《憲法》的請願權，希望關注《選罷法》修正草案對輕判、給緩刑、得易科罰金的洗錢罪被告，思考是否有必要褫奪參政權終身的違憲爭議。台中監獄副獄長黃勝雄周二表示，由於陳水扁事先未提出相關申請，獄方將派員到場了解。陳水扁2015年起保外就醫，台中監獲提出他需要遵守「不上台、不演講、不談政治、不受訪」4大原則，以及保外醫治受刑人管理規則等規定。