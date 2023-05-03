人權組織料華 萬計公民禁離境

【本報綜合報道】英國傳媒周二報道，中國最高法院公開數據庫紀錄顯示，2016年至2022年出境禁令案例增加8倍。國際人權組織估計，中國目前有數以萬計公民被禁止離境。英國傳媒向北京查詢禁止離境人數，中國公安部未有回應。

法院數據指6年增8倍 報道翻查中國最高法院數據庫，當中提及離境禁令的案件大多數屬於民事情質，未發現涉及外國人和政治敏感的顛覆國家安全問題。知情人士指，美國企業盡職調查公司美思明智集團（Mintz Group）一名新加坡籍高層被禁止離開中國。人權組織保護衞士最新報告指1995年至2019年，128宗案例中有外國人被禁止離境中國，包括29名美國人和44名加拿大人。

保護衞士補充，被禁止離境者包括捲入金融糾紛的中國公民、維權人士、社運人士和律師，以及新疆自治區維吾爾族等少數民族。一份中國司法報告指2016年至2018年，有3.4萬人因欠錢而被禁止出境，較3年前同期增加55%。報告批評中國近10年擴大離境禁令應用範圍，甚至在法律規定之外使用禁令，近5年間更修訂至少5部法律涉及離境禁令，目前有15部相關法律。