五一假期首3天 料送1.6億人次旅客

內地交通運輸部微信公眾號周一晚上表示，上周六至當天鐵路、公路、水路和民航預計發送旅客為5,349.2萬、9,720萬、334.2萬、529萬人次，較2022年同期分別增長460.9%、99.7%、86.2%、546%。另外，假期首3天各地高速公路私家車流量預計達到1.68億輛，同比2022年增長125%。

為應對五一假期大客流，各地海陸空運輸系統及時作出規劃調整。天津站在假日期間開啟全部進出站通道，並根據客流情況隨時加開人工安檢、驗證、檢票、出站通道。天津濱海機場提前制訂各項保障措施，讓旅客平安、便捷出行。湖南軌道交通行業展開「一對一」專屬服務，工作人員為老年或行動不便的乘客提供「全程陪同式」服務。