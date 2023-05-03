觀光卡車輾斃白孔雀
【本報綜合報道】江西省上饒市一個濕地公園周一傳出有白孔雀遭觀光卡車輾死，公園工作人員昨日表示，前一天客流量太多，白孔雀無處躲藏只好飛到路軌上，遭剛好駛過的卡車輾過致死。工作人員又透露，事發前有很多遊客追着白孔雀拔毛。
事前有遊客追拔毛
網上流傳畫面所見，一隻白孔雀被夾在一輛觀光卡車的底部與路軌之間，之後多輛卡車駛經輾過牠，導致大量羽毛掉落，現場不少遊人見狀驚呼。公園工作人員指當天有很多遊客，不少人拔白孔雀的羽毛。白孔雀因無處躲藏，只能夠逃到路軌上，卻遇上觀光卡車駛至，因而遭輾斃。該工作人員稱，目前已經安排專人看護軌道。
事發在國家4A級景區、江西東鄱陽湖國家濕地公園，該處面積365平方公里，由烏金汊景區、白沙洲景區和大草原景區組成，集湖泊、河流、草洲、泥灘、島嶼、泛濫地、池塘等濕地為主體景觀，是世界6大濕地之一，也是亞洲濕地面積最大、濕地物種最豐富的濕地公園。遊客在候鳥樂園可以近距離接觸白孔雀、天鵝等鳥類。
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