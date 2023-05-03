假期遊客量增長 缺德亂象也復常

黑天鵝疑虐死大教堂毀石碑動物園爆群毆 內地由上周六開始踏入五一長假期，多地客流大增，難免出現亂象。除了北京圓明園遺址公園一隻黑天鵝日前懷疑遇到不文明旅客對待後死亡，廣東省廣州市石室聖心大教堂石碑碑面周日亦被遊客弄碎，就連河北省石家莊市內一間動物園同日亦發生群眾互毆事件。

由上周六起，內地民眾爭相外遊，趕在今天假期最後一日前享受難得時光。惟一名北京居民前天透露，圓明園遺址公園內黑天鵝「芳芳」周日早上死亡，獲工作人員打撈出水。他指芳芳上周六「沒有一點不對勁」，想不到不到一天時間就死於非命。

網民指有人向天鵝掟石 對於芳芳突然死亡原因，有網民稱自己在場目睹一名男子曾經投餵食物，另有人向芳芳掟石。

圓明園管理處的工作人員前天證實，園內一隻黑天鵝日前死亡，對此感到非常遺憾及傷心。被問及黑天鵝之死是否與遊客任意投餵時，他稱黑天鵝在園內非常自由，不受束縛，不清楚具體死亡情況，又指專家們應該會解剖黑天鵝遺體調查，以及翻查所涉區域周邊監控。

除了活生生動物疑受旅客不文明對待，部分景點死物亦遭殃。有網民周日聲稱，一名兒童當天爬上廣州石室聖心大教堂文保標示碑上拍照，造成碑面脫落墮地破碎。相關工作人員前天證實事件，並稱已用圍欄圍起文保碑，由有關單位修繕，不影響民眾參觀教堂，暫時沒有追究遊客責任。資料顯示，石室聖心大教堂於1863年建立，是全球4座全石結構哥德式教堂建築之一。它1996年11月成為重點文物保護單位，至2015年開始豎立上述受損石碑。

園方稱打架者模仿動物 在石家莊，當地動物園周日發生旅客爭吵事件，多人直接在園內打架。幾名工作人員趕來制止，最終要由警員控制場面。石家莊動物園工作人員事後解釋，衝突起因或是其中一隻動物模仿遊客吵架互毆場景，引發他人模仿，短時間內失去控制。本報綜合報道